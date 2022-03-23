"Перегляд у Мордовії у 2015 році? Це, напевно, була велика помилка. Не хочу сильно виправдовуватися, але скажу, що це моя помилка, я її визнаю. Напевно, це нерозуміння всієї ситуації та молодість. Думав про інші речі. Думаю, що своїми діями я спокутую свою провину зараз.

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Мене зачепили люди, які залишилися грати там. Я взагалі не розумію політику. Що вони збираються робити? Вони там сіли, мовчать. Хтось каже, що вони розірвали контракти. Де офіційні заяви? За цими людьми стежать в Україні, люди чекають від них дій. А коли він просто розірвав, але перебуває у заявці... Хлопці, ви з нас клоунів не робіть.

Напевно, гроші зіграли свою роль. Про який футбол зараз можна говорити? Для них футбол важливіший за життя людей? Я би не зміг. Мене б і не було б у Росії. Вона для мене останні роки закрита. Мав пропозиції, але я не їхав, бо розумів, що війна триває з 2014-го року", – поділився Богданов у програмі Бомбардир.

Зауважимо, що хавбек активно взявся боронити Україну від російського окупанта, записавшись до української армії.

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