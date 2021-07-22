"Свої позиції не здамо": Скрипник – про готовність Зорі до нового сезону
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки літніх зборів та поділився очікуваннями від старту нового сезону.
"Все пройшло гладко. Звичайно, важко їхати на кілька тижнів і перебувати на одному місці, але умови для зборів були створені хороші. Погода теж супроводжувала. Трохи засмучують моменти, коли гравці отримують травми, але без цього у футболі нікуди. Футбол – контактний вид спорту.
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Бачу бажання хлопців. Це підтверджують і наші результати. Були гарні ігри, цілісні, скажімо так. Ми задоволені збором, тим, як провели весь інтенсивний літній період підготовки. Але збори є збори. Все покажуть тільки офіційні ігри.
Адаптація новачків та гравців з молодіжної команди? Для цього є збори і матчі. Я зазвичай їх називаю не товариськими, а тестовими. Можна подивитися в справі новачків і молодь, щоб вони "оббились" у зв'язці з досвідченими хлопцями.
Претензій у мене ні до кого немає, але завжди хочеться кращого. І всі футболісти розуміють, як тільки ти скажеш "о, все класно" – це буде означати крок назад. Не можна зупинятися. Потрібно постійно працювати над собою. Молодь у нас хороша. Перспектива у них прекрасна, але все залежить з яким бажанням і завзяттям вони будуть далі працювати.
Чи здатна Зоря здивувати у майбутньому сезоні? Сподіваюся, що готові та здивуємо. Але лірику залишу. Все покажуть тільки офіційні ігри. Ми підходимо до ігор з хорошим, але серйозним настроєм. І хочеться швидше стартувати, щоб та напруга, яка властива стартовому періоду, пройшла і ми добре увійшли в чемпіонат. А там вже жеребкування і плей-офф Ліги Європи. Озиратися буде ніколи. Свої позиції не здамо і будемо боротися далі", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.
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