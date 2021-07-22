"Все пройшло гладко. Звичайно, важко їхати на кілька тижнів і перебувати на одному місці, але умови для зборів були створені хороші. Погода теж супроводжувала. Трохи засмучують моменти, коли гравці отримують травми, але без цього у футболі нікуди. Футбол – контактний вид спорту.

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Бачу бажання хлопців. Це підтверджують і наші результати. Були гарні ігри, цілісні, скажімо так. Ми задоволені збором, тим, як провели весь інтенсивний літній період підготовки. Але збори є збори. Все покажуть тільки офіційні ігри.

Адаптація новачків та гравців з молодіжної команди? Для цього є збори і матчі. Я зазвичай їх називаю не товариськими, а тестовими. Можна подивитися в справі новачків і молодь, щоб вони "оббились" у зв'язці з досвідченими хлопцями.

Претензій у мене ні до кого немає, але завжди хочеться кращого. І всі футболісти розуміють, як тільки ти скажеш "о, все класно" – це буде означати крок назад. Не можна зупинятися. Потрібно постійно працювати над собою. Молодь у нас хороша. Перспектива у них прекрасна, але все залежить з яким бажанням і завзяттям вони будуть далі працювати.

Чи здатна Зоря здивувати у майбутньому сезоні? Сподіваюся, що готові та здивуємо. Але лірику залишу. Все покажуть тільки офіційні ігри. Ми підходимо до ігор з хорошим, але серйозним настроєм. І хочеться швидше стартувати, щоб та напруга, яка властива стартовому періоду, пройшла і ми добре увійшли в чемпіонат. А там вже жеребкування і плей-офф Ліги Європи. Озиратися буде ніколи. Свої позиції не здамо і будемо боротися далі", – наводить слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

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