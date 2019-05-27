Свої матчі турніру пам’яті Валерія Лобановського молодіжна збірна України зіграє на НСК "Олімпійський"

Із 3-го по 5 червня в Києві проходитиме 16-й за ліком Меморіал Валерія Лобановського. Цього разу в турнірі візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари — з ізраїльтянами.

Відзначимо, що матчі за участю збірної України пройдуть на НСК "Олімпійський", який приймав ці змагання в дебютному розіграші, у 2003 році. Два інші поєдинки відбудуться на НТК ім. В. Баннікова.

Меморіал Валерія Лобановського

Півфінали

Ізраїль (U-21) — Болгарія (U-21)

3 червня. Київ. НТК ім. В. Баннікова. 15.00

Україна (U-21) — Кіпр (U-21)

3 червня. Київ. НСК "Олімпійський". 18.00

Фінал або матч за 3-є місце

5 червня. Київ. НТК ім. В. Баннікова. 15.00

Матч за участю молодіжної збірної України (фінал/за 3-є місце)

5 червня. Київ. НСК "Олімпійський". 18.00