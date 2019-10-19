Додо: Свій перший гол за Шахтар присвячую Богу, родині та Марлосу

Захисник Шахтаря Додо, який в матчі 11-го туру УПЛ проти Колоса (6:0) забив свій перший гол за "гірників", розповів, кому присвятив це взяття воріт.

"Свій перший гол присвячую Богу, моїй дружині і дочці, усій моїй родині і ще Марлосу. Коли я приїхав в Шахтар, він був тією людиною, хто мені дуже допоміг. Я йому вдячний, – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, Додо перейшов у Шахтар в січні 2018-го року з бразильської Корітіби. "Гірники" заплатили за талановитого бразильця 2 млн євро. Минулий сезон 20-річний футболіст на правах оренди виступав за португальську Віторію.

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