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Додо: Свій перший гол за Шахтар присвячую Богу, родині та Марлосу

18:19 526 Читать на русском
Додо: Свій перший гол за Шахтар присвячую Богу, родині та Марлосу
Додо / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Додо, який в матчі 11-го туру УПЛ проти Колоса (6:0) забив свій перший гол за "гірників", розповів, кому присвятив це взяття воріт.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Свій перший гол присвячую Богу, моїй дружині і дочці, усій моїй родині і ще Марлосу. Коли я приїхав в Шахтар, він був тією людиною, хто мені дуже допоміг. Я йому вдячний, – цитує Додо офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, Додо перейшов у Шахтар в січні 2018-го року з бразильської Корітіби. "Гірники" заплатили за талановитого бразильця 2 млн євро. Минулий сезон 20-річний футболіст на правах оренди виступав за португальську Віторію.

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Шахтар - Колос Марлос Марлос Шахтар Шахтар Додо Додо
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