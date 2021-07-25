Жіноча збірна України зі стрільби з лука поступилася в 1/8 фіналу команді ОКР, яка складається з росіянок. Атлетки Вероніка Марченко, Лідія Січенікова та Анастасія Павлова віддали два стартових сети суперницям, далі зрівнялися у рахунку, однак вирвати перемогу українкам не вдалося. Підсумковий рахунок – 6:2 на користь команди ОКР. Росіянки пройшли до 1/4 фіналу, де зустрінуться зі збірною США.

Триразова призерка Ігор в Афінах та Лондоні Олена Костевич вийшла у фінал олімпійських змагань з кульової стрільби (на відстанні 10 м з пістолету). Однак взяти медаль їй не вдалося, Костевич посіла 4 місце. Зауважимо, Україна цьогоріч вдруге фінішує в Токіо на четвертому місці у цій дисципліні. У перший день змагань за крок від медалі був Павло Коростильов.

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Дзюдоїст Георгій Зантарая здобув перемогу у першому раунді турніру, однак в 1/8 фіналу 33-річний атлет поступився представнику Словенії Адріану Гомбосу. Українець переважав суперника протягом усього поєдинку, проте за півхвилини до завершення бою пропустив атаку вазарі. Словенець заробив один бал, чого виявилось достатньо для перемоги. Зантарая закінчив свій шлях на ОІ-2020.

Сестри Кіченок завоювали перемогу у першому раунді парного розряду з жіночого тенісу на Олімпіаді-2020. Вони обіграли дует з Індії з рахунком 2:1 (0:6, 7:6, 10:8). Людмила та Надія продовжують боротьбу за медалі.

Фехтувальник Ігор Рейзлін єдиний з українців-чоловіків пройшов перший раунд у фехтуванні на шпагах. Далі він здолав швейцарця Макса Хайнцера – 15:12. За вихід у півфінал Рейзлін змагався з сенсацією Ігор у Токіо – єгиптянином Мохамедом Ельсаєдом. За підсумками першого та другого періоду українець програвав супернику – 2:3 та 7:8. Однак у заключному третьому періоді Рейзлін вирвав перевагу. Підсумковий рахунок – 15:13. Ігор Рейзлін продовжить боротьбу за медалі у півфіналі змагань.

Україна з оптимізмом, війна США та Росії: експерти склали медальну таблицю Олімпіади-2020

Сергій Куліш та Олег Царьков не змогли отримати путівку у фінал стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Спортсмени завершать свої виступи на головному спортивному планетарному форумі.

Ярослав Харциз сенсаційно вилетів у першому раунді олімпійського турніру з боксу (у вазі до 63 кг). Усі п'ять суддів віддали перемогу його супернику, Джавіду Чалабієву (Азербайджан). Українські боксери вже другий день олімпійських змагань поспіль зазнають прикрої поразки у першому ж колі.

Ігор Хмара та Станіслав Ковальов виграли втішний заплив двійок у веслуванні та здобули путівку у півфінал змагань в Токіо.

Велогонщиця Валерія Кононенко знялася з шосейної гонки на 81-му кілометрі дороги. Українка закінчила свій шлях у Токіо.

Маргарита Песоцька поступилася в другому раунді змагань з настільного тенісу індійці Маніці Батрі – 3:4 (11:4, 11:4, 7:11, 10:12, 11:8, 5:11, 7:11).

Еліна Світоліна у важкому трьохгодинному матчі вирвала у німкені Лаури Зіґемунд квиток до другого кола одиночних змагань з жіночого тенісу на Олімпіаді-2020. Рахунок – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4).

Без власних лиж і в чужих чоботах – епічна історія першої української медалі на Олімпіаді