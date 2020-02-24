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Світоліна похизувалась фото з Венгером

07:30 1833 Читать на русском
Світоліна похизувалась фото з Венгером
Еліна Світоліна / Instagram Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світолина зустрілась з легендарним Арсеном Венгером на урочистому вечорі в Катарі.

Тенісистка Еліна Світоліна зустріла Арсена Венгера в Катарі, чим похизувалась у своєму твіттері.

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"Гала-вечеря в чудовій компанії", – підписала світлину українка. Додамо, що урочистий захід був присвячений тенісному турніру WTA.

Нагадаємо, екс-тренер Арсенала наразі працює керівником відділу глобального розвитку футболу у ФІФА. Венгер запам'ятався тривалою роботою із лондонським клубом, який очолював з 1996 по 2018 роки.

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Теги
Світ Арсен Венгер Арсен Венгер Еліна Світоліна
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