Світоліна похизувалась фото з Венгером

Українська тенісистка Еліна Світолина зустрілась з легендарним Арсеном Венгером на урочистому вечорі в Катарі.

Тенісистка Еліна Світоліна зустріла Арсена Венгера в Катарі, чим похизувалась у своєму твіттері.

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"Гала-вечеря в чудовій компанії", – підписала світлину українка. Додамо, що урочистий захід був присвячений тенісному турніру WTA.

Нагадаємо, екс-тренер Арсенала наразі працює керівником відділу глобального розвитку футболу у ФІФА. Венгер запам'ятався тривалою роботою із лондонським клубом, який очолював з 1996 по 2018 роки.

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