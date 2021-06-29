Перша ракетка України Еліна Світоліна з нетерпінням очікує поєдинку збірної України проти Швеції.

Швеція – Україна: сини Шевченка підтримають "синьо-жовтих" на матчі у Глазго

26-річна тенісистка, яка зараз перебуває в Лондоні і бере участь у Вімблдоні, підтримала "синьо-жовтих" перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram вона виклала фото у футболці збірної України, підписавши світлину гаслом: "Слава Україні".

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться вже сьогодні, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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