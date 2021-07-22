За день до старту Олімпійських ігор у Токіо відбулося жеребкування жіночого тенісного турніру в одиночному та парному розрядах.

Україну на тенісних кортах ОІ-2020 представлять тільки жінки. В одиночних змаганнях візьмуть участь Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, у парних – Світоліна разом з Ястремською та Людмила Кіченок разом із сестрою Надією Кіченок.

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У першому раунді одиночного турніру Світоліна зустрінеться з німкенею Лаурою Зігемунд, суперниця українки є 61 ракеткою світу. Ястремська на старті зійдеться у поєдинку з канадійкою Лейлою Фернандеш, опонентка Даяни посіла 72-е місце у рейтингу WTA.

У парному турнірі Світоліна та Ястремська розпочнуть із француженками Еліз Корне та Фіоною Ферро. Суперницями сестер Кіченок стануть індійки Санджа Мірза та Анкіта Райна.

Нагадаємо, Еліна у парному розряді повинна була грати разом з Мартою Костюк, але через травму останньої відбулася заміна. Перша ракетка України та сестри Кіченок вдруге виступлять на Олімпійських іграх, раніше вони вже змагались на Іграх у Ріо-2016. Ястремська цьогоріч дебютує на Олімпіаді. Для неї це буде другий міжнародний турнір після зняття звинувачень у вживанні допінгу.

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