"Не важливо, чи це Кубок Біллі Джин Кінг, чи Олімпіада. Синьо-жовта форма завжди дає мені додаткову мотивацію наполегливо боротися і грати краще. Олімпійські ігри завжди були важливим для мене турніром, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну.

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В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю на Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Гра за свою країну викликає особливі почуття у мене. Моя мета – завоювати медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада – це велика подія. У нас неймовірно підтримують вітчизняних спортсменів, і я обов'язково зроблю все, що мені до снаги, аби взяти цю медаль", – цитує Еліну Світоліну ITF.

Зауважимо, Світоліна є першою ракеткою України та шостою у всесвітньому рейтингу WTA. 26-річна атлетка має роль лідера української збірної з тенісу та є головною перетенденткою на призові місця Олімпіади. Тенісний турнір у Токіо-2020 стартує у п’ятницю, 24-го липня, вирішальні поєдинки за олімпійські медалі відбудуться з 30-го липня по 1 серпня.

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