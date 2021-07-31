"Після поразки було, звісно, важко повернутися у колію. Для мене перемога – неймовірні відчуття. Якщо чесно, намагалася боротися до кінця. Програвала і в другому сеті, і в третьому, але боролася до кінця і намагалася віддавати всі свої сили.

Світоліна завойовує для України п'яту медаль Олімпіади – бронза на вагу золота у надважкому поєдинку

Зараз стою, все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця бронза для мене багато чого означає. Коли я їхала сюди, завдання стояло на золото. Звісно, дуже прикро, що не змогла. Підходячи до півфіналу, я думала, що досить близька. На жаль, півфінал не склався.

Ця медаль чимось схожа на хороше досягнення на турнірі Великого Шолома, але все одно це важко порівнювати. Олімпіада – це змагання, де спортсмен хоче здобути будь-яку медаль. Неважливо – золото, срібло чи бронзу. Коли ти виграєш цю нагороду – це дуже особливий момент у житті. Для мене, для України вона означає дуже багато.

Ця медаль – вона інша. Мені важко її оцінити. Але я знаю, що після поразки в півфіналі мені було дуже непросто. У тенісі майже не буває таких ситуацій, коли ти граєш за бронзу. Так що я дуже пишаюсь тим, як я провела цей тиждень тут. І дуже пишаюсь тим, який камбек зробила в сьогоднішньому матчі. Цей тиждень для мене дуже особливий", – сказала Світоліна в ефірі UA: Перший.

Нагадаємо, Еліна стала першою в історії України тенісисткою, яка здобула олімпійську нагороду. Раніше медалі Олімпійських ігор у Токіо вже виграли дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та плавець Михайло Романчук. Усі вони також взяли бронзу.

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