Свиридов звинуватив Динамо у гальмуванні розвитку платного телебачення

Директор з комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов різко прокоментував відмову Динамо продати медіаправа на показ матчів телеканалам Футбол 1/2.

"Важливе питання – це системний підхід і бізнес-модель ринку телевізійних прав. Є платна модель, яку прийняла абсолютна більшість країн Європи (безкоштовна рекламна модель залишилася тільки в країнах пострадянських). Моя думка – тільки платна модель за індивідуальною підпискою дозволить заробляти клубам принципово інші гроші. Рекламна ТБ-модель і безкоштовні покази в YouTube – це утопія.

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Динамо гальмує ринок платного ТБ, прикриваючись тим, що Футбол 1/2 не є незалежним транслятором. Але в той же час, матчі Динамо транслюються на каналі 2+2, який також не є незалежним транслятором. Про "віддати" права не йдеться. Права було запропоновано "продати" – і вони були продані. У тендері не брали участь "плюси" (холдинг "1+1 Медіа" – прим.). Якщо ми хочемо грати за правилами і будувати цивілізований ринок, заробляти – треба вживати заходів, спрямованих на створення, а не на саботаж і руйнування.

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Футбол 1/2 – єдиний системний футбольний канал, який інвестує в покупку легального контенту. Нікого ж не бентежить той факт, що матчі Динамо в Лізі Європи будуть показувати саме канали Футбол 1/2, які не є незалежним транслятором. Чому "плюси" не показують матчі Динамо в групі Ліги Європи? Можливо, Ви скажете, бо Ліга Європи – це УЄФА. Але у випадку з єдиним пулом, в кінцевому підсумку, суперечку також вирішуватимуть в CAS і УЄФА. І повірте, іншого варіанту, ніж платне ТБ, не буде. І від цього виграють і Динамо, і інші клуби. Системний підхід, ринкова бізнес-модель, централізований маркетинг, тільки так", – написав Свиридов у facebook.