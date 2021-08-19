"Я не розумію, чому Гасперіні наполягає на своїй брехні. Свідками його агресії були 50 осіб. Я визнав, що зробив помилку, коли не корився на полі, але я не знаю, чому він не може говорити правду. Дискусія не завершена, тому що мені так сумно через той відхід з Аталанти. Це було справді боляче.

Гасперіні відповів на звинувачення у побитті Гомеса

Мої стосунки з власниками клубу завжди були неймовірними. У день мого від'їзду я годину провів у кабінеті президента. Ми поговорили, обіймалися і плакали разом. Ми не могли повірити, як все склалося. Гасперіні не було в той день. Я не міг продовжувати працювати з цією людиною. Я постійно думав про напад і не міг дивитися йому в очі.

Такі ситуації траплялися навіть з іншими партнерами, але ніхто не розпускав руки. Я не очікував більшої підтримки від своїх товаришів, я їх розумію. Я отримав багато повідомлень, вони приходили до мене і говорили: "Ми нічого не можемо зробити. Якщо таке трапилось з тобою, капітаном, то що буде з нами?". Ось як ми живемо, зі страхом", – наводить слова Гомеса сайт Джанлуки Ді Марціо.

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