Свідерський: У Класичному фаворитом буде Шахтар

Екс-захисник донецького Шахтаря В'ячеслав Свідерський поділився очікуваннями від Класичного. Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться у суботу, 3 листопада.

"У будь-якому випадку очікуємо на принциповий яскравий матч, як зазвичай відбувається між цими командами. Це завжди дербі. Хоча на сьогоднішній день, з урахуванням проблем Динамо, напевно, Шахтар підходить до Класичного в ролі фаворита.

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"Гірники" більш стабільні, в їхньому складі більш класні виконавці. Психологічний стан у донеччан зараз напевно кращий, тому що команда підійшла до очної гри з Динамо з хорошою перевагою. Проте матчі між цими командами були завжди напруженими, незалежно від того, хто і як зіграв напередодні.

Не думаю, що Шахтар 3 листопада буде грати на нічию з Динамо. У "гірників" є шанс відірватися ще на три очки і отримати гандикап у вісім пунктів. Це хороший шанс в боротьбі за чемпіонство і відмінна психологічна підмога на другу частину сезону", – сказав він порталу Команда 1.