Свідерський пояснив, що потрібно Динамо, аби боротись за путівку до Ліги чемпіонів

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Свідерський поділився думками щодо того, що потрібно Динамо для виходу до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Чи потрібні Динамо зміни на тренерському містку? Звичайно, на це питання краще можуть відповісти керівники клубу, які зсередини знають, які у команди проблеми.

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Якщо не вдається досягти результату, значить, вони будуть визначати, які потрібні зміни, за складом або по тренерському штабу. Напевно, щоб боротися за путівку в Лігу чемпіонів, нинішньому Динамо бажано було б посилитися кількома якісними кадрами", – поділився Свідерський в інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Динамо ризикує залишитись без путівки навіть до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – підопічні Михайличенка посідають 4 місце, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

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