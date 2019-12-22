Свідерський назвав трійку найкращих гравців збірної України

Колишній захисник Збірної України Вячеслав Свідерський оцінив виступ "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020.

"На перше місце поставлю Руслана Маліновського. Багато хороших якостей можна назвати у цього футболіста. Він став одним з лідерів збірної. Забивав важливі голи, від нього йшов контроль м'яча у середній лінії, швидкість і креатив. Звичайно, особливу увагу заслуговують і дальні удари Руслана.

Шевченко потрапив до топ-100 найвпливовіших українців

Олександр Зінченко провів відбір у хорошому тонусі, приносив багато користі команді. Зверніть увагу: коли Зінченка немає у складі збірної – гра команди не така структурна, без нього менше надійності в середній лінії.

Як колишній захисник, до призової трійки включу теж захисника – Миколу Матвієнка. Виділю стабільність Миколи, надійність. Незважаючи на молодий вік, він грав впевнено і впорався із завданнями Андрія Шевченка", – цитує Свідерського zbirna.com.

Нагадаємо, Свідерський захищав кольори збірної України з 2005 по 2007 роки. За цей час він встиг зіграти 12 поєдинків, голів не забивав.

"Коли Шева забив Філімонову, на мене замахнулися": він грав за Динамо, у Росії називали "хохлом", його син – талант ПСЖ