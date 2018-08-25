Сваток: У грі проти Лейпцига не було переживання, належало сконцентруватися та грати

Захисник луганської Зорі Олександр Сваток поділився враженнями від матчу проти РБ Лейпцига в плей-офф Ліги Європи.

"Я думаю, що ви самі прекрасно все бачили. Ми віддали всі сили, так як потрібно було грати і за себе, і як то кажуть, за того хлопця. Намагалися не пропустити і домогтися позитивного для нас результату.

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З боку завжди дивитися ігри дуже непросто. Постійно переживаєш. А ось коли ти на полі, особливо ніколи про щось думати і хвилюватися. Потрібно бути сконцентрованими і грати.

Після вилучення Лєднєва деякий час ми приходили до тями. Але потрібно було продовжувати грати, віддати всі сили. Можна сказати, що у нас це вийшло. Богдан Лєднєв обміркує той епізод, і думаю, подібних помилок робити не буде. Ми всі його підтримали. Він молодий хлопець і у нього все ще попереду.

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Результатом задоволений. Ми не пропустили вдома, а це великий плюс. Будемо намагатися забити гол на виїзді і пройти далі. Емоції досить стримані. Є ще друга зустріч. Потрібно набиратися сил, терпіння і зіграти не гірше.

У нас був божевільний азарт. З такою командою, як Лейпциг граєш не кожен день. Хотілося себе проявити і довести самим собі, що з ними можна грати на рівних і ні в чому не поступитися. Думаю, це надавало нам сил", – цитує футболіста прес-служба луганчан.