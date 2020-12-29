Сваток розкрив причини свого відходу з Хайдука

Новачок СК Дніпро-1 Олександр Сваток поділився враженнями від виступів у хорватському Хайдуку.

"Звичайно, я провів не надто багато часу за кордоном, але так склалися обставини. Я проводив достатньо часу на футбольному полі, але після зміни наставника цього я сказати вже не можу. Мене таке не влаштовувало, тому я попросив свого агента знайти мені нову команду.

Сваток став гравцем СК Дніпро-1

Були й інші пропозиції з Європи, але це команди, в яких я не надто виграв би в плані зростання. СК Дніпро-1 був найбільш конкретним в цьому питанні. Перш за все це – новий, великий досвід. Я побував в іншій країні, в іншому чемпіонаті. Вірю, що став сильнішим", – сказав Сваток в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, центрбек перебрався у Хайдук на початку 2019 року і встиг зіграти за хорватський гранд у 19 матчах.

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