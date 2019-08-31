Сваток разом з Хайдуком здолав суперника Шахтаря у битві лідерів чемпіонату Хорватії

Український захисник допоміг своїй команді перемогти Динамо Загреб і очолити турнірну таблицю.

Чемпіонат Хорватії, 7 тур

Хайдук – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Жраді, 56

Вилучення: Жраді, 80 – Ділавер, 75

Суперник Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів поїхав у гості до запеклого ворога. Перед звітним туром Динамо випереджало господарів на одне очко, тому підопічних Ненада Б'єліци цілком влаштовувала нічия. Однак у Сватка і компанії були свої плани.

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Матч відзначився типовою балканською боротьбою, але аж ніяк не видовищністю. Перший тайм голів не подарував, але Хайдук зміг вийти вперед у дебюті другої половини. Закарія Жраді добив м'яч у ворота "динамівців" після потужного удару партнера і не надто вдалого сейву голкіпера гостей.

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Гості намагалися відігратися, але надійна гра захисту Хайдука і зокрема Сватка не залишила їм шансів – 0:1. Клуб українця вийшов уперед в чемпіонських перегонах, однак у Динамо є одна гра в запасі.