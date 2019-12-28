Сваток прокоментував свій перехід у СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток розповів про свій період у хорватському Хайдуку.

"Шкода, що не вдалося зіграти за Хайдук більше і показати, що я можу. Радий, що клуби досягли згоди і тепер повернуся в Дніпро.

Сваток став гравцем СК Дніпро-1

Добре провів час у Спліті. Місто, клуб, фанати – про всіх залишилися приємні спогади", – сказав Сваток у коментарі 24sata.

Додамо, що Олександр зіграв 19 матчів за хорватський клуб, в який перейшов у минулому сезоні і провів у Хайдуку увесь 2019-й рік.

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