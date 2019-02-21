Сваток: Перейшов у Хайдук, тому що хотів спробувати свої сили в Європі

Захисник Хайдука Олександр Сваток розповів, чому вирішив продовжити кар'єру саме в хорватському клубі.

"Хайдук – не незнайома для мене команда. Я грав з її колишніми гравцями – Калінічем, Стрінічем і Бартуловічем. До того ж, я пам'ятаю матч з Хайдуком в кваліфікації Ліги Європи. Тоді я був ще молодий і тільки приєднався до Дніпра. Дивився гру в Спліті по телевізору в Києві. Мені сподобалася атмосфера на стадіоні. Пізніше мені дзвонили партнери по команді і говорили, що не могли заснути через галасливих уболівальників Хайдука біля готелю.

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Коли Бартуловіч сказав, що цей клуб хоче мене підписати, я не думав ані секунди. Це клуб з великими традиціями і ідеальним середовищем для молодих гравців. Зазвичай в Україні футболісти переходять в Шахтар або Динамо, але рівень нашого чемпіонату вже не такий, як раніше. Тому я хотів спробувати свої сили в Європі.

Я не хотів продовжувати контракт з Зорею, через що мене перевели в дубль. Через дефіцит ігрової практики мені знадобиться час, щоб набрати форму. Не знаю, як скоро я зможу зіграти за Хайдук. Все буде залежати від моєї гри на тренуваннях", – сказав Сваток 24sata.hr.

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