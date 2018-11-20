Захисник Зорі Олександр Сваток поділився враженнями від несподіваного виклику в національну команду.

В обід мені подзвонив адміністратор збірної, запитав, як я себе почуваю. Сказав скидати паспорт, вони мене чекають. Був приємно здивований, задоволений, що приїхав. Сподіваюся допомогти команді.

Україна – Туреччина: Сваток прибув до розташування збірної

Я вже більш-менш знайомий з вимогами головного тренера, стежу за матчами збірної. Приємно, що приїхав, сподіваюся, що цього разу вийде дебютувати", – сказав Сваток в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Сваток: Мені подзвонив адміністратор збірної України і сказав негайно скидати паспортні дані