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Сваток: Мені подзвонив адміністратор збірної України і сказав негайно скидати паспортні дані

11:33 360 Читать на русском
Сваток: Мені подзвонив адміністратор збірної України і сказав негайно скидати паспортні дані
Олександр Сваток / Фото: ФФУ

Захисник Зорі Олександр Сваток поділився враженнями від несподіваного виклику в національну команду.

В обід мені подзвонив адміністратор збірної, запитав, як я себе почуваю. Сказав скидати паспорт, вони мене чекають. Був приємно здивований, задоволений, що приїхав. Сподіваюся допомогти команді.

Україна – Туреччина: Сваток прибув до розташування збірної

Я вже більш-менш знайомий з вимогами головного тренера, стежу за матчами збірної. Приємно, що приїхав, сподіваюся, що цього разу вийде дебютувати", – сказав Сваток в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Сваток: Мені подзвонив адміністратор збірної України і сказав негайно скидати паспортні дані

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
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год
:
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хв
Туреччина
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Україна - Туреччина Україна Україна Збірна України Олександр Сваток Олександр Сваток
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