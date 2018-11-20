Сваток: Мені подзвонив адміністратор збірної України і сказав негайно скидати паспортні дані

Іспанія — 11:40 622
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"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніруЛіга націй — 19 лист 4158
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Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 2683
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Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 391
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Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення ІбрагімовічаІталія — 19 лист 853
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