"Ми дуже задоволені результатом матчу і самою грою. Зараз емоції нас переповнюють, адже це перша перемога нашого клуба в історії у єврокубках, тому усі ми в повному захваті. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо грати, захищаючи честь нашої країни на міжнародній арені!

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Коли ти вже виходиш грати, то вже нікого не цікавить, що там у тебе болить чи не болить. Якщо ти готовий грати і вже вийшов на поле, то потрібно показувати максимально все, на що ти здатен.

Турнірні перспективи команди? Будемо вже оцінювати тоді, коли зіграємо всі матчі у групі. Зараз не хочеться нічого загадувати. Треба перемагати у кожному матчі і загалом покращувати свою гру", - цитує Сватка офіційний сайт "дніпрян".

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