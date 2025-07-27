Відбулися чергові матчі в МЛС. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Інтер Маямі – Цинциннаті – 0:0

ДС Юнайтед – Остін – 2:4

Голи: Пеглу, 48, Бентеке, 90+7 (пен) – Узуні, 22, Волфф, 45, Букарі, 60, Тейлор, 90+2

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Лео Мессі та Жорді Альба пропускали гру проти Цинциннаті через дискваліфікацію. Без екс-гравців Барселони Інтер Маямі не зміг взяти три бали у матчі з Цинциннаті, лише розділивши очки. Клуб з Флориди навіть не зумів організувати гол.

Остін Олександра Сватка здолав ДС Юнайтед, порадувавши глядачів результативністю. Український захисник вийшов у стартовому складі і відіграв всі 90 хвилин. Точність його передач склала 92%, він здійснив три виноси, одне перехоплення, а ось з п'яти єдиноборств Олександр виграв лише два.