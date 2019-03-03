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Сваток дебютував за Хайдук з перемоги над Запрешичем

18:26 191 Читать на русском
Сваток дебютував за Хайдук з перемоги над Запрешичем
Олександр Сваток (по центру) / ФК Хайдук

Український захисник Олександр Сваток вдало дебютував у складі Хайдука.

Чемпіонат Хорватії 2018/19, 23 тур

Запрешич – Хайдук – 1:3

Голи: Цонев, 90+3 – Жайро, 14, 20, Цакташ, 52

Сваток: З Хайдука можна потрапити у збірну України

Олександр Сваток провів дебютний поєдинок у складі сплітського Хайдука. Команда з Долмації грала на виїзді проти Запрешича, який веде боротьбу за виживання.

У першому таймі бразильський форвард Жайро оформив дубль і забезпечив комфортну перевагу гостям, а в другій половині зустрічі Мійо Цакташ забив третій гол. Запрешич забив лише в кінці зустрічі.

Хайдук після 23 турів займає 6 сходинку в турнірній таблиці, набравши 34 очки.

Теги
Українці за кордоном Хайдук Хайдук Запрешич Світ Олександр Сваток Олександр Сваток
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