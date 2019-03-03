Сваток дебютував за Хайдук з перемоги над Запрешичем

Український захисник Олександр Сваток вдало дебютував у складі Хайдука.

Чемпіонат Хорватії 2018/19, 23 тур

Запрешич – Хайдук – 1:3

Голи: Цонев, 90+3 – Жайро, 14, 20, Цакташ, 52

Сваток: З Хайдука можна потрапити у збірну України

Олександр Сваток провів дебютний поєдинок у складі сплітського Хайдука. Команда з Долмації грала на виїзді проти Запрешича, який веде боротьбу за виживання.

У першому таймі бразильський форвард Жайро оформив дубль і забезпечив комфортну перевагу гостям, а в другій половині зустрічі Мійо Цакташ забив третій гол. Запрешич забив лише в кінці зустрічі.

Хайдук після 23 турів займає 6 сходинку в турнірній таблиці, набравши 34 очки.