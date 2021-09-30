"Крім Кривбаса мене ще сватають в інший клуб – Минай. Виходить, що сватають туди, де я вже раніше працював – в Ужгород, до Кривого Рогу. Обидва ці міста, як і багато інших в Україні, мені добре знайомі – усюди у мене є друзі, колеги.

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Що ж, мені приємно, що в цих містах мене не забувають і при першій же нагоді згадують. Як і приємно те, що мені багато телефонують і цікавляться моєю долею. Ось тільки конкретики поки ніякої немає", – розповів Шаран у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи 50-річного фахівця була Олександрія, яку він покинув після завершення минулого сезону.

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