Сварка Луніна з тренером Реала, Маліновський проти українців і хто перший на вихід з Динамо
Голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в епіцентрі скандального епізоду на тренуванні. Українець посварився з тренером воротарів "бланкос" Луїсом Льопісом. Останній дуже емоційно і навіть трохи агресивно звертався до українця. Андрій зняв маніжку і жбурнув її на газон.
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Агент Джастіна Лонвейка не згадував про війну, коли розповідав про бажання клієнта покинути Динамо. Він пояснив відхід футболіста несприятливими кліматичними умовами. Тобто Лонвейку було у Києві холодно. Динамо доведеться віпустити гравця в оренду з правом викупу, але поки невідомо, за яку суму.
А от відпускати своїх вихованців Ігор Суркіс не поспішає...
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