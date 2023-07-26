Голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в епіцентрі скандального епізоду на тренуванні. Українець посварився з тренером воротарів "бланкос" Луїсом Льопісом. Останній дуже емоційно і навіть трохи агресивно звертався до українця. Андрій зняв маніжку і жбурнув її на газон.

Тренер Реала палко поцілував Луніна перед усією командою – фото емоційного примирення потрапило в ЗМІ

Агент Джастіна Лонвейка не згадував про війну, коли розповідав про бажання клієнта покинути Динамо. Він пояснив відхід футболіста несприятливими кліматичними умовами. Тобто Лонвейку було у Києві холодно. Динамо доведеться віпустити гравця в оренду з правом викупу, але поки невідомо, за яку суму.

А от відпускати своїх вихованців Ігор Суркіс не поспішає...