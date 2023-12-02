Олег свого часу мав конфлікт із Михайлом Мудриком – вболівальник Арсенала підловив вінгера на тому, що той начебто попросив відпустити фаната, якого затримали під час поєдинку Челсі. Окрім цього, Олеськів проводить розслідування щодо стосунків Мудрика з російською моделлю Віолеттою Берт.

Також Олег особисто знайомий з родиною Зінченків – вболівальник отримав автографи на футболки прямо в автомобілі Олександра, а пізніше розіграв одну з них на аукціоні ЗСУ. Про спілкування із гравцями Арсенала, родиною Зінченків і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда