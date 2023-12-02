Сварився з Мудриком, розслідував стосунки Михайла з російською моделлю – інтерв'ю з українським суперфаном Арсенала
"Футбол 24" поспілкувався з Олегом Олеськівим – українським фанатом Арсенала, який проживає в Лондоні.
Олег свого часу мав конфлікт із Михайлом Мудриком – вболівальник Арсенала підловив вінгера на тому, що той начебто попросив відпустити фаната, якого затримали під час поєдинку Челсі. Окрім цього, Олеськів проводить розслідування щодо стосунків Мудрика з російською моделлю Віолеттою Берт.
Також Олег особисто знайомий з родиною Зінченків – вболівальник отримав автографи на футболки прямо в автомобілі Олександра, а пізніше розіграв одну з них на аукціоні ЗСУ. Про спілкування із гравцями Арсенала, родиною Зінченків і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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