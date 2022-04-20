Президент Інгульця Олександр Поворознюк готується святкувати звитягу над рашистами. План вже є.

"Сутки (орфографію збережено – прим.) буду ху**ити водку. Сутки. Запрошу до себе усіх ультрас, бл**ь, увесь батальйон.

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Ось там на площі поставимо бідони, бл**ь, з горілкою і будемо кружками єб**ити сутки, бл**ь. Потім, напевно, ще сутки будем похмелятися і так перейдемо у тижневий цикл.

Чесно, напряг дуже великий. Стрес завжди знімається трьома методами: водка, протилежна стать або наркотики. Враховуючи те, що наркомани нам не друзі, а дівчат ми завжди любимо, то прийдеться напитись і гуляти", – резюмував Поворознюк в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, що українські захисники мужньо дають відсіч російським оркам на усіх напрямках, а кожен день наближає нас до перемоги.

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