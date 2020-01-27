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Сусо узгодив контракт із Севільєю на 4,5 роки, – журналіст

18:57 249 Читать на русском
Сусо узгодив контракт із Севільєю на 4,5 роки, – журналіст
Сусо / AFP

Атакувальний хавбек Мілана Сусо визначився зі своїми пріоритетами для продовження кар'єри.

Іспанець узгодив особистий контракт із Севільєю на 4,5 роки, інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Тепер андалусійцям потрібно домовитися з Міланом, який не планує утримувати півзахисника. Севілья готова орендувати Сусо на 18 місяців з правом викупу за суму близько 20-25 млн євро. Наразі сторони не можуть знайти компроміс щодо кількості матчів гравця у складі команди Лопетегі. Мілан пропонує 10 ігор, однак Севілья наполягає на 15-ти.

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі не надто довіряє Сусо у останніх матчах – всього 28 зіграних хвилин за чотири поєдинки.

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Італія Іспанія Трансфери Хесус Сусо Хесус Сусо Мілан Мілан Севілья Севілья
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