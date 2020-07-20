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Сусо став повноцінним гравцем Севільї

20 липня 17:20 - Читать на русском
Сусо став повноцінним гравцем Севільї
Хесус Сусо (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Мілана Хесус Сусо офіційно змінив клуб.

Севілья активувала опцію викупу вінгера Мілана Хесуса Сусо, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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26-річний футболіст уклав з "нервіонцями" контракт до 30 червня 2022 року. Сума викупу – 24 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Сусо приєднався до Севільї на правах оренди у січні 2020 року з умовою, що угода стане безстроковою, якщо іспанський клуб фінішує у топ-4 Ла Ліги. За підсумками сезону підопічні Хулена Лопетегі стали третіми.

У поточному сезоні гравець провів за севільців у Ла Лізі 17 поєдинків, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

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Теги
Іспанія Трансфери Севілья Севілья Мілан Мілан Хесус Хесус Сусо
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