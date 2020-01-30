Сусо перебрався до Севільї

Італійський Мілан відпустив вінгера Хесуса Сусо на батьківщину. Відтепер він захищатиме кольори іспанської Севільї.

Нервіонці орендували 26-річного іспанця з правом викупу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода Севільї з Міланом розрахована на 1,5 роки. Влітку 2021-го іспанський клуб буде зобов'язаний викупити Сусо, якщо буде виконано передбачені контрактом умови. Потенційний трансфер коштуватиме Севільї орієнтовно 25 млн євро. Відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо стверджує, що перехід відбудеться, якщо "червоно-білі" фінішують у зоні ЛЧ.

Хесус Сусо є вихованцем Кадіса, а на професіональному рівні дебютував за Ліверпуль. Також він захищав кольори Альмерії та Дженоа. У нинішньому сезоні в активі вінгера 17 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

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