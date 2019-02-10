Сусо: Гаттузо – правильний тренер для Мілана

Півзахисник Мілана Сусо висловив компліменти на адресу головного тренера Дженнаро Гаттузо та партнерів по команді Лукаса Пакета, Кшиштофа Пйонтека та Патріка Кутроне.

"У мене дуже хороші стосунки з Гаттузо. Думаю, з моменту, коли він очолив клуб – це правильний наставник у потрібний час.

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Пакета розуміє все, що він повинен робити на полі. За полем він молодий, але вчить італійську і більше інтегрується в колектив.

Пйонтек завжди рухається, прагне до м'яча. Те саме стосується Кутроне, бути з ним на полі особлива річ", – сказав Сусо Sky Sport Italia.

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