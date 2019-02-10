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Сусо: Гаттузо – правильний тренер для Мілана

11:11 108 Читать на русском
Сусо: Гаттузо – правильний тренер для Мілана
Сусо / соцмережі

Півзахисник Мілана Сусо висловив компліменти на адресу головного тренера Дженнаро Гаттузо та партнерів по команді Лукаса Пакета, Кшиштофа Пйонтека та Патріка Кутроне.

"У мене дуже хороші стосунки з Гаттузо. Думаю, з моменту, коли він очолив клуб – це правильний наставник у потрібний час.

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Пакета розуміє все, що він повинен робити на полі. За полем він молодий, але вчить італійську і більше інтегрується в колектив.

Пйонтек завжди рухається, прагне до м'яча. Те саме стосується Кутроне, бути з ним на полі особлива річ", – сказав Сусо Sky Sport Italia.

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