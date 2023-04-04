"За моєю інформацією, прізвище ван Леувена виринало у полі Ігоря Суркіса, воно було йому озвучене. Але без якогось суперфанатизму з боку Суркіса.

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Він теж розуміє, що в цій ситуації мають посприяти і пан Геллер, і пан Шаблій, який, здається, є агентом ван Леувена, і в Динамо людина не чужа. Це має бути якась суперкомбінація", – розповів Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що на місце Луческу вже начебто шукають нового тренера через жахливі результати Динамо в цьому сезоні. Сам румун заявляє, що готовий піти з київського клубу.

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