Почесний член УЄФА та колишній президент Динамо Григорій Суркіс більше не зможе на особливих умовах покидати межі нашої держави.

Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні паспорти 225 депутатам, повідомляє Українська правда.

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"Репресії" застосували щодо тих народних обранців, які не здали паспорти після відряджень. За інформацією джерела, президент Володимир Зеленський переконаний, що нардепи не повинні їздити за кордон без діла під час війни. До слова, серед тих, чий диппаспорт анулювали – почесний член УЄФА Григорій Суркіс.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Григорій та Ігор Суркіси вивезли у своїх автомобілях за кордон чоловіків призовного віку (очевидно родичів) – дипломатичний паспорт забороняє огляд подорожуючого і позбавляє його черг. Згодом Григорій вляпався у "годинниковий сканадал", намагаючись транспортували з України 13 коштовних часомірів.

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