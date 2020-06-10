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Суркіси виграли апеляцію у ПриватБанку на суму понад 250 мільйонів доларів

17:03 611 Читать на русском
Суркіси виграли апеляцію у ПриватБанку на суму понад 250 мільйонів доларів
Брати Суркіси / Фото з відкритих джерел

Київський апеляційний суд не змінив рішення Печерського районного суду в справі родини Суркісів проти ПриватБанку.

Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року про зобов'язання ПриватБанку (Київ) виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з офшорними компаніями братів Суркісів на суму майже 257 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв розповів, що компанія готується до подання касаційної скарги і розгляду цієї справи Верховним Судом України.

Нагадаємо, у травні 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів. Суд також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізичних осіб. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

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