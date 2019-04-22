"Суркіси спробують захопити футбольну владу за президентства Зеленського, але Павелко – хитрож*пий", – Болотніков

Ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів, що може статись в українському футболі під час каденції Володимира Зеленського на посаді президента України.

"Спроба захопити футбольну владу точно буде. Але не з боку Зеленського, а з боку Суркісів, які в хороших відносинах з ним. Для них це останній шанс перехопити владу. Вони ним скористаються – Зеленському зараз не до футболу і взагалі буде не до цього.

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Зеленський не буде ставити Суркісів в ФФУ. Вони просто можуть скористатися ситуацією. Так само і з Павелком – це не Порошенко послав Павелка в ФФУ. Він сам скористався близькістю до Порошенка і адмінресурсом і провів все, що хотів. Суркіси також відчують свободу і можуть піти в наступ. У ФФУ вже все зацементоване – вони можуть розбити лоби. Тому Павелко також може встановити контакт із Зеленським – він хитрож*пий.

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Суркіси виходитимуть на Коломойського. Він ніколи не займався розбірками в ФФУ, а на вибори ходив по приколу. Зеленський пов'язаний з Коломойським. Питання – наскільки. Якщо у владі будуть з'являтися люди Коломойського, він повертає собі вплив і масштаб, то це буде і в футболі. Футбол завжди був відображенням того, що відбувається у владі", – цитує Болотнікова Tribuna.com.