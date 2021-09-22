Лондонський суд відхилив позовну заяву президента Динамо і його брата Григорія Суркіса до Петра Порошенка та екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про відмову в задоволенні позовних вимог братів Суркісів повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації Приватбанку. Позов на суму більше 350 мільйонів доларів. Були заявлені претензії до п’ятого Президента України Петра Порошенка і колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними", – зазначив юрист.

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"Суркісу доведеться обговорювати питання із компенсації судових витрат. Згідно англійського права це питання обговорюється окремо, воно не вирішується автоматично і в день винесення рішення. На даний момент ці витрати складають уже більше 2 мільйонів доларів", – підсумував Ілля Новіков. Повний текст заяв адвокатів доступний на сайті партії Європейська Солідарність.

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