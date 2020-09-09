Верховний суд задовольнив клопотання Приватбанку і зупинив виконання рішення від 2017 року про стягнення 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів.

"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.

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Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом.

Застосовуючи таке зупинення виконання, суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін", – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у травні 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з Приватбанком особами сім'ю Суркісів. Суд також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізичних осіб. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

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