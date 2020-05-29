Суркіси і тренери Динамо зможуть ходити на футбол – уряд ухвалив спеціальне рішення

Кабінет міністрів України дозволив учасникам та особам віком понад 60 років бути залученими до організації та проведення спортивних змагань.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні уряду, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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"Вони можуть тренувати, обслуговувати, судити змагання та бути представниками професіональних спортивних клубів. Це зняття обмежень поширюється також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", – написав Немчінов на своїй сторінці у Facebook.

Раніше урядовці прийняли рішення, згідно з яким після відновлення змагань на території українських стадіонів під час матчів можуть перебувати не більше 200 осіб від 18 до 60 років.

Нагадаємо, що президенту Динамо Ігорю Суркісу – 61 рік, а його старшому брату, екс-президенту ФФУ та колишньому віце-президенту УЄФА Григорію Суркісу – 70 років. Заборона стосувалася і деяких тренерів першої команди Динамо – Вадима Євтушенка (62) та Михайла Михайлова (60).

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