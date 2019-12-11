Суркіси через офшори купили в Динамо футболістів на 324 млн доларів, – Football Leaks

У Німеччині вийшла книга "Football Leaks-2", авторами якої стали відомі журналісти Рафаель Бушманн та Міхаель Вульцінгер.

У книзі розповідається про схему керівництва Динамо щодо купівлі та продажу футболістів через офшорну компанію Newport, яка допомагала власникам клубу уникати сплати податків в Україні, інформує Українська правда.

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Деякі фрагменти книги 11 грудня презентував адвокат очільника УАФ Андрія Павелка на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо можливих зловживань керівництвом Української асоціації футболу при будівництві полів.

В окремому розділі книги під назвою "Українське братство" (Ukrainische Bruderschaft) описується шлях Ігоря та Григорія Суркіса у футболі, а також їхню взаємодію з офшором Newport, через який проходять усі гроші столичного клубу з 1993 року. У своїй книзі автори посилаються на документи FootballLeaks.

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Посилаючись на дані з ФІФА, автори зазначають, що у 2011-2017 роках на придбання 82 футболістів київське Динамо витратило 324 мільйони доларів. Податки з цієї суми в Україні не були сплачені. Зокрема зазначається, що Newport брала участь у трансферах Александара Драговіча, Мігеля Велозу, Лукаша Теодорчика, Віторіно Антунеша, Жуніора Мораєса, Дерліса Гонсалеса та Адміра Мехмеді. За даними авторів, всі виплати цим гравцям також проводилися через офшорну компанію.

У книзі також зазначається, що Newport брала участь і в продажах динамівських гравців Папе Діакате в Гранаду за 4,5 млн євро та Романа Єрьоменка в Рубін за 8,9 млн євро. Гроші за переходи футболістів також отримувала компанія Newport.