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"Суркіса запросили з Офісу Президента": народний депутат розповів нові подробиці конфлікту у VIP-ложі Олімпійського

15:15 2974 Читать на русском
"Суркіса запросили з Офісу Президента": народний депутат розповів нові подробиці конфлікту у VIP-ложі Олімпійського
Андрій Павелко та Григорій Суркіс / Фото із відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту на своєму засіданні 16 жовтня таки обговорював конфлікт президента УАФ Андрія Павелка та екс-віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Щоправда, у закритому режимі.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Про це Футбол 24 розповів член комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" та колишній спортивний журналіст Георгій Мазурашу.

"Те, про що ми говорили без присутності гостей і преси, я не можу коментувати. Якби це було "для преси", комітет до кінця був би в ефірі і відкритим. Про сам цей конфлікт я дізнався від очевидця. Був неприємно здивований. Вважаю, що це неприпустимо для людей "такого польоту". І, в першу чергу, це стосується Андрія Павелка, який, як мені розповіли, спровокував конфлікт", – повідомив він.

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Мазурашу вважає: навіть якщо Павелко, "припустимо, особисто ненавидить" Суркіса, то як керівник УАФ, він, на думку депутата, не мав морального права припускатися некоректності щодо "знакової для нашого футболу особистості – головного "винуватця" того, що Україна приймала фінальну частину Євро-2012".

Депутат також зазначив, що у президентську ложу Олімпійського не заходять без запрошення. "Про запрошення я запитав у Григорія Михайловича, він сказав, що його запросили з Офісу Президента", – зазначив він.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
УАФ Андрій Павелко Збірна України Григорій Суркіс Україна - Португалія
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