"Суркіса запросили з Офісу Президента": народний депутат розповів нові подробиці конфлікту у VIP-ложі Олімпійського

Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту на своєму засіданні 16 жовтня таки обговорював конфлікт президента УАФ Андрія Павелка та екс-віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Щоправда, у закритому режимі.

Про це Футбол 24 розповів член комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" та колишній спортивний журналіст Георгій Мазурашу.

"Те, про що ми говорили без присутності гостей і преси, я не можу коментувати. Якби це було "для преси", комітет до кінця був би в ефірі і відкритим. Про сам цей конфлікт я дізнався від очевидця. Був неприємно здивований. Вважаю, що це неприпустимо для людей "такого польоту". І, в першу чергу, це стосується Андрія Павелка, який, як мені розповіли, спровокував конфлікт", – повідомив він.

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Мазурашу вважає: навіть якщо Павелко, "припустимо, особисто ненавидить" Суркіса, то як керівник УАФ, він, на думку депутата, не мав морального права припускатися некоректності щодо "знакової для нашого футболу особистості – головного "винуватця" того, що Україна приймала фінальну частину Євро-2012".

Депутат також зазначив, що у президентську ложу Олімпійського не заходять без запрошення. "Про запрошення я запитав у Григорія Михайловича, він сказав, що його запросили з Офісу Президента", – зазначив він.

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