Екс-гравці Динамо Артем Кравець та Євген Хачеріді покинуть свої посади в київському клубі.

Президент Динамо Ігор Суркіс вирішив звільнити Артема Кравця та Євгена Хачеріді, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Кравець після завершення кар'єри футболіста працював радником Суркіса. Хачеріді ж працював в київському клубі селекціонером.

"Рішення ухвалив президент клубу. Трансферна історія (або ж її відсутність) добігла до фінішу. Такі-от справи", – заявили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки, що Хачеріді може відновити свою футбольну кар'єру в Чорноморці.

