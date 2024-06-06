Київський клуб закрив трансфер центрхава Олександра Піхальонка зі СК Дніпро-1. Втім, це ще не означає, що хтось з лідерів півзахисту Динамо вже пакує валізи.

Динамо офіційно повідомило про трансфер Піхальонка

"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів – чи то Шапаренко, чи то Буяльський. Але стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде. Розглядатиме тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро", – відрубав Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Додамо, що 25-річний Шапаренко провів у минулому сезоні 26 матчів, оформивши 5 голів та 8 асистів. Його ціна за Transfermarkt складає 6 млн євро. Статистика 31-річного Буяльського – 28 матчів, 10 голів та 9 асистів. Капітана Динамо також оцінюють у 6 млн євро.

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