"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань – евакуація жінок та дітей, відправлення вихованців ДЮФШ імені Лобановського за кордон, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, та дитячих будинків на Західній Україні, які вкрай потребують допомоги.

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Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників.

Щодо публічної позиції клубу, то ФК Динамо на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює те, що відбувається в Україні. Ми показуємо численним іноземним відвідувачам наших соцмереж масштаби руйнування, до яких призвела озброєна агресія Росії. Наші медіаслужби не мовчать, Динамо TV розміщує відеоролики, офіційний сайт доносить інформацію від органів влади, а в соціальних мережах англійською мовою інформуємо про всі жахіття та злочини російської армії.

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Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку та цинічну військову агресію проти України. Йде найжорстокіше знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! Ті, хто на передовій, показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир та спокій. Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і допомагатимемо всім, чим можемо, щоб діти та поранені отримали всю необхідну допомогу", – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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