"Я рік тому почав вести переговори про повернення Ярмоленка. І мені сподобалося, що він не відмовив мені. Андрій казав мені, що повернутися до Динамо – це теж його мрія. У Ярмоленка дуже хороша пам’ять, він чудово пам’ятає, хто його виховував.

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Не просто так я йому казав: "Синку, час додому". Це було від душі. Я вважаю, що Ярмоленко принесе багато користі команді, і всі хлопці будуть лише прогресувати, тренуючись та граючи поруч із ним", – поділився Суркіс в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця Ярмоленко отримає в Динамо посаду спортивного директора.

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