"Кадірі пройшов поглиблений медогляд в Німеччині (через травму гомілкостопа – прим.), після чого відновлюється за індивідуальною програмою в Києві.

Динамо не включило Кадірі до заявки на другу частину УПЛ

Спочатку було зрозуміло, що до кінця чемпіонату він вже не зіграє. А вже в міжсезоння будемо думати і вирішувати, що з ним робити далі", – розповів Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Кадірі приєднався до "біло-синіх" влітку 2019-го і з того часу провів лише 16 поєдинків за основу Динамо (без результативних дій). Першу частину поточного сезону 25-річний ганець проводив у тульському Арсеналі, після чого повернувся до Києва і не потрапив до заявки на друге коло УПЛ.

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