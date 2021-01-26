"Ребров пішов через те, що у нього були певні запити, вимоги. Це не були трансферні вимоги. Він хотів, щоб команду залишили деякі футболісти: Хачеріді, Гармаш, Рибалка і так далі.

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Але ми не могли так просто викинути футболістів, у них був чинний контракт. Їм потрібно було якось знайти новий клуб", – сказав Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Зауважимо, Сергій Ребров працював на тренерському містку Динамо з 2014 по 2017 роки. З фахівцем "біло-сині" двічі ставали чемпіонами УПЛ, двічі тріумфували у Кубку та раз – у Суперкубку України. Із серпня 2018-го Ребров очолює Ференцварош, з яким останні два роки ставав переможцем чемпіонату Угорщини.

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