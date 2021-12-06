"Перехід був, скажімо так, із шорсткостями. Була така ситуація, що в мене було укладено попередній контракт із київським Динамо з 1 січня 2000 року, а контракт із Зенітом завершувався 31 грудня 1999 року.

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У відпустку Зеніт пішов 1 листопада, і мені зателефонував Ігор Суркіс. Сказав, щоб я збирав речі – я вже гравець Динамо. Зеніт виходив із відпустки 21 грудня, а в мене контракт до 31-го. До цього числа повинні були бути вирішені всі фінансові питання щодо мого переходу, але вони не були вирішені. І ось 21 грудня мені телефонує Мутко і запитує, чому я не на роботі. Відповідаю: "Не зрозумів?".

Я відразу набрав Ігоря Михайловича і розповів ситуацію. Суркіс сказав, щоб я повернувся до Зеніта і побув там ще кілька днів до Нового року, а 1-го числа переїжджав до Києва. Трохи мені була неприємна ця ситуація, бо я перевіз сім'ю та всі речі до Києва. Я думав, що це питання вирішиться. Там мені почали контракт пропонувати інший, давай залишайся. Я цього не зробив і повернувся до київського Динамо", – зізнався Максимюк в інтерв'ю FanDay.

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