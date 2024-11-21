Вихованець киян грає за луганців на правах оренди. При чому робить це успішно – забив 4 голи та віддав 1 асист за 14 матчів. ЗМІ почали поширювати чутки, що Динамо вирішило повернути Яцика вже у січні, але Михайло Співаковський отримав від президента клубу зовсім іншу відповідь.

Суркіс однозначно прокоментував інтерес Динамо до лідера Зорі

"Ігор Суркіс спростував нібито ухвалене рішення щодо повернення вже взимку Олександра Яцика. За словами президента киян, ніхто зараз не планує відкликати Олександра з табору Зорі. Порахуймо кількість гравців Динамо у центральному трикутнику: Бражко, Буяльський, Шапаренко, Піхальонок, Рубчинський, Михайленко, Шепелєв, Андрієвський.

Тобто навіть якщо двоє останніх підуть з Динамо вже взимку, а продовжувати контракти з Олександром і Володимиром в Динамо не збираються, поява Яцика можлива тільки в разі трансферу за кордон когось з лідерів, наприклад, Шапаренка або Бражка", – заявив Михайло Співаковський в ефірі ютуб-каналу ТаТоТаке.

Динамо підупадає на рівні академії – шалений відтік талантів, конкуренція від Шахтаря і "динамівські серця"