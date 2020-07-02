Суркіс закликав УАФ і МОЗ дозволити присутність уболівальників на фіналі Кубка України

Президент Динамо Ігор Суркіс виступив з пропозицією дозволити уболівальникам власною присутністю підтримати фіналістів Кубка України у вирішальному протистоянні.

"Останніми днями до нашого клубу звернулося багато уболівальників, які просять про сприяння у вирішенні питання відвідування фіналу Кубка України у поточному сезоні. Футбольний клуб Динамо повністю солідарний зі своїми фанатами і звертається до керівництва Української асоціації футболу і Міністерства охорони здоров'я з проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для уболівальників на фінал Кубка України.

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З огляду на ситуацію у країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, ФК Динамо буде максимально сприяти дотриманню заходів безпеки і умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками). Перед нами є приклад ряду іноземних чемпіонатів, де уболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу. У нашій країні працюють магазини, метро, ​​наземний транспорт, кінотеатри і кафе – це дозволяє піднімати питання і про відвідування уболівальниками футбольного матчу.

Фінал національного Кубка – це важлива подія у футбольному житті нашої країни. Залишити такий матч взагалі без уболівальників на трибунах означає позбавити футбол душі і емоцій. Футбольний клуб Динамо просить УАФ і МОЗ серйозно підійти до вирішення даного питання і зробити крок назустріч уболівальникам. Українська футбольна асоціація не раз акцентувала увагу на важливості присутності глядачів на трибунах під час матчів і тепер з'явилася можливість підтвердити свої слова справою. Ми направляємо офіційні листи в УАФ і МОЗ з надією на позитивне вирішення цього питання", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла відбудеться на ОСК Металіст 8 липня, початок гри о 19:30.

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